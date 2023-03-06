Siyaset hareketlendi, deprem unutuldu!

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen depremin üzerinden 1 ay geçti ancak yaralar hala tamamen sarılamadı.

Halkın, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin dayanışma ve destekleri depremzedelere can suyu olurken deprem bölgesinde hala barınma, su, gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlar tamamen karşılanabilmiş değil.

Depremin ilk günlerinde yağmur gibi yağan yardımlar, maalesef ki durma noktasına geldi.

Depremzedeler, yaşamlarını sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek bekliyor. Ancak ülke siyasetindeki son gelişmeler, depremi ikinci planda bıraktı. Ülkedeki gündem bir anda; deprem, ihtiyaçlar ve ihmaller değil siyaset oldu. Kahramanmaraş’ta yaşayan, evini ve yakınlarını kaybeden, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, depremzede Aziz Cem Güner, bölgedeki sorunlara dikkat çekerken destek çağrısı da yaptı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları İl Yöneticisi ve depremzede Aziz Cem Güner, “Sürecin başlangıcından bu noktaya kadar büyük eksiklikler var. AFAD zaten ilk günlerde yoktu. Çok can kaybedildi. Depremin üzerinden 1 ay geçti ama hala depremin etkilediği illerde çadır sıkıntısı var, susuzluk sorunu var, gıda ve giyecek problemi devam ediyor. Belediyeler bu sorunlar gidermeye çalışılıyor ancak bölgeye diğer taraflardan gelen yardımlar neredeyse durdu. Siyaset hareketlendi evet, seçim hepimiz için belirleyici ve önemli ama deprem ikinci planda kaldı. Şu an buradaki insanlar hala temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, destek bekliyor, ileriyi göremiyor. Seçim olsa bile buradaki insanlar oy kullanacak durumda değil. Hemen hemen depremden etkilenen tüm illerde hala çok büyük eksiklikler var. Siyasetten önce buradaki insanların yardıma ihtiyacı var” açıklamalarında bulundu.