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TEÇ-SEN grev yaptı!

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) tarafından 81 ilde eş zamanlı bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı.

TEÇ-SEN grev yaptı!

TEÇ-SEN grev yaptı!

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) tarafından 81 ilde eş zamanlı bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı.

23 Kasım 2023 Perşembe 20:07

Sendikadan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

"Bugün Türkiye genelinde grevdeyiz. Kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarından olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve bu kadroda görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması için 1 günlük iş bırakma ve kitlesel basın açıklaması yapıyoruz.

Öncelikle, 1965 yılında yapılan bir yasa ile devlet memurluğu kapsamına alınan yardımcı hizmetler sınıfı, aradan geçen 58 yıl boyunca kendisine ihtiyaç duyulan her alanda, depremde, salgında, yangında, selde ve her türlü doğal afetlerde görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Verilen her görevi, personel eksikliğine rağmen, görev tanımı olmamasına rağmen, her türlü zorbalığa ve mobingemaruz kalmasına rağmen yapmıştır.

1965 yılında hastaneler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları sobalı iken ihtiyaç duyulan yardımcı hizmetler sınıfının sorunları, 58 yıldır hiçbir sosyal, özlük ve mali iyileştirme yapılmadığı için dağ gibi büyümüştür, çözümsüz bırakılmıştır. Ayrıca kurumların yardımcı hizmetler sınıfı personel ihtiyaçları da gözardı edilerek yeterli istihdam sağlanamamıştır. Engelli bireylerin yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılması ile de işler iyice arap saçınadönmüş, çözüm için üretilen tüm talepler gözardı edilmiştir.

1965 yılında yapılan yasa ile devlet memurluğu kapsamına alınan yardımcı hizmetler sınıfı maalesef türkiye’nin 2.yüzyılına ve ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Kamuda görev yapan 111.000 yardımcı hizmetler sınıfının acısı, feryadı, istek ve talepleri uzun zamandır siyasetinde gündemindedir. Siyasi partilerin vaadleri ve sözleri kamuoyunun bilgisindedir.

Ancak hala yardımcı hizmetler sınıfı sorunu ötelenmekte, çözüm için umut bağlanan siyasi partiler sözlerini tutmakta gecikmektedir. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulması, siyaset kurumuna olan güveni artıracağı gibi tersi bir durum ise güven kaybına neden olacağı açıktır.

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması ile ilgili söz veren cumhuriyet halk partisi, milliyetçi hareket partisi, yeniden refah partisi, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi, demokrat parti başta olmak üzere mecliste bulunan tüm siyasi parti genel başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyoruz.

İşte meclis, işte kürsü, davul sizde tokmak sizde… türkiye büyük millet meclisine yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ile ilgili kanun teklifini getirin ve 111 bin yardımcı hizmetler sınıfına verdiğiniz sözünüzü tutun."

Anahtar Kelimeler:
TEÇ-SEN Grev Yaptı!
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