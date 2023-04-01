TOGG'da İlk Sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pazartesi Günü Teslim Ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB binası basın merkezinde, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Programı'nın sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

"MUHALEFET GÖZ BOYAYICI VAATLER ORTAYA KOYUYOR"

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Türkiye'ye yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı ile bir kaos düzeni vadeden Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden sonra farklı açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de şöyle: Teşvikler verip insanları afet bölgelerinde yatırım yapmasını sağlayacağız. Bakınız biz zaten depremde yıkıma uğrayan ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil ettiğimizi ve bu ilçeleri en üst seviye teşviklerden faydalandıracağımızı ilan etmiştik. İşte görüyorsunuz, muhalefetin en büyük sorunu bu. Aynısını Amerika'dan ithal danışmanları ile hazırladıkları sözüm ona vizyon belgelerinde de yaptılar. Mevcut durumu araştırmadan, göz boyayıcı vaatler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bizim zaten hayata geçirdiğimiz ne varsa bulun bunu vaat olarak vatandaşlarımızın önüne koyuyorlar. İnsan bir şey söylemeden önce onunla ilgili araştırma yapmaz mı? Ama derdiniz iş yapmak değil göz boyamak olunca demek ki hiçbir şeyin önünü arkasını araştırmadan bu vaatleri ortaya atıyorsunuz" dedi.

PAZARTESİ İLK İKİ SİPARİŞ TESLİM EDİLECEK

Bakan Varank, ikinci Togg'un kime ve ne zaman verileceğinin sorulması üzerine, "İnşallah Pazartesi günü Emine Hanım ile beraber sipariş ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz. Ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevumuzu aldık, inşallah ikinci aracı da Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra şirket planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.