Üç ilde peş peşe 4 büyüklüğünde deprem!

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ADANA DA SALLANDI

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ADIYAMAN, 4.4'LE SALLANDI

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ise saat 08.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 4.4 büyüklüğündeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.