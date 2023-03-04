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Üç ilde peş peşe 4 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları sürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.03'te ise Hatay'ın Antakya ilçesi 4 şiddetinde sarsıldı. Adıyaman'da ise saat 08.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Üç ilde peş peşe 4 büyüklüğünde deprem!

Üç ilde peş peşe 4 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları sürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.03'te ise Hatay'ın Antakya ilçesi 4 şiddetinde sarsıldı. Adıyaman'da ise saat 08.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Mart 2023 Cumartesi 12:09

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ADANA DA SALLANDI

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ADIYAMAN, 4.4'LE SALLANDI

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ise saat 08.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 4.4 büyüklüğündeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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Üç Ilde Peş Peşe 4 Büyüklüğünde Deprem!
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