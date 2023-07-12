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Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1957 yılından günümüze kadar gazetecilik alanında hizmet veren usta kalem Mehmet Göçer, bugün yüzlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1957 yılından günümüze kadar gazetecilik alanında hizmet veren usta kalem Mehmet Göçer, bugün yüzlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:06

Yarım asırı aşkın süredir bölgede Elbistan Postası, sonrasında Elbistanınsesi Gazetesini kuran Mehmet Göçer, 93 yaşında vefat etti.

Elbistan aşığı, mütevazı kişiliğiyle bölge halkının gönlünde taht kuran Mehmet Göçer için bugün Pınarbaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Göçer ailesi, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, Elbistan Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Oğuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, kurum kurum amirleri, meslektaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pınarbaşı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Göçer, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı
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