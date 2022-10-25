Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Rektör Yasım, KSÜ Hastane Yönetiminden Sağlık Hizmetleriyle İlgili Brifing Aldı
Rektör Yasım, KSÜ Hastane Yönetiminden...
Elmalar Mahalle Konağı Hizmete Alınıyor
Elmalar Mahalle Konağı Hizmete Alınıyor
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini...
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”

Whatsapp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

WhatsApp sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken, olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu. WhatsApp'ta yaşanan sorunun ardından hem uygulamanın bağlı olduğu şirketten hem de Ulaştırma Bakanlığı'ndan peş peşe açıklama geldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan sorun, Meta'nın açıklamasından kısa bir süre sonra saat 11.40'tan itibaren düzeldi.

Whatsapp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Whatsapp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

WhatsApp sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken, olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu. WhatsApp'ta yaşanan sorunun ardından hem uygulamanın bağlı olduğu şirketten hem de Ulaştırma Bakanlığı'ndan peş peşe açıklama geldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan sorun, Meta'nın açıklamasından kısa bir süre sonra saat 11.40'tan itibaren düzeldi.

25 Ekim 2022 Salı 13:54

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASINDA BAĞLANTI SORUNU

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

HEM ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN HEM DE META'DAN AÇIKLAMA

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal haberleşme uygulamaları arasında bulunan WhatsApp'ta meydana gelen sorun, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. WhatsApp'ta yaşanan sorun hakkında Ulaştırma Bakanlığı ve WhatsApp'ın bağlı olduğu şirketten de art arda açıklamalar geldi.

"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını ve Türkiye'deki kullanıcıların bundan kısmen etkilendiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

"EGEMEN DEVLETLERE KARŞI SORUMLULUKLARI VAR"

Sayan açıklamasında ayrıca, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini de yer verdi.

META: SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta Şirketi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Meta tarafından yapılan açıklamada "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ

Meta tarafından yapılan "sorunların farkındayız" açıklamasının ardından çalışmalar sonuç verdi. WhatsApp'daki mesaj sorunu saat 11.40'tan itibaren kademeli olarak düzelmeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Whatsapp çöktü! Şirketten Yaşanan Sorunla Ilgili Açıklama Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite Adaylarından SANKO Üniversitesi’ne Ziyaret
Üniversite Adaylarından SANKO Üniversitesi’ne Ziyaret
Bakan Soylu acı haberi verdi! Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti
Bakan Soylu acı haberi verdi! Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
‘Dezenformasyonla Mücadele’ Yasası Yasalaştı
‘Dezenformasyonla Mücadele’ Yasası Yasalaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber