Whatsapp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASINDA BAĞLANTI SORUNU

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

HEM ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN HEM DE META'DAN AÇIKLAMA

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal haberleşme uygulamaları arasında bulunan WhatsApp'ta meydana gelen sorun, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. WhatsApp'ta yaşanan sorun hakkında Ulaştırma Bakanlığı ve WhatsApp'ın bağlı olduğu şirketten de art arda açıklamalar geldi.

"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını ve Türkiye'deki kullanıcıların bundan kısmen etkilendiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

"EGEMEN DEVLETLERE KARŞI SORUMLULUKLARI VAR"

Sayan açıklamasında ayrıca, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini de yer verdi.

META: SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta Şirketi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Meta tarafından yapılan açıklamada "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ

Meta tarafından yapılan "sorunların farkındayız" açıklamasının ardından çalışmalar sonuç verdi. WhatsApp'daki mesaj sorunu saat 11.40'tan itibaren kademeli olarak düzelmeye başladı.