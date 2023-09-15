Yerel seçimler öncesinde torba yasa geliyor erken emeklilik kapıda!

EYT'den yararlanamayan bir çok çalışan emeklilikteki yeni yasayı beklemeye geçti. Ancak EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyordu, bu nedenle 1999 sonrası, yani 2000-2004, 2008 gibi yıllarda sigorta girişi olanlar erken emekli olma fırsatını kaçırmışlardı. Şimdi milyonlarca vatandaş, yeni bir erken emeklilik düzenlemesi beklerken yerel seçimler öncesi müjdeli haberler geldi.. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapılmıştı. Erken emeklilik sistemin hayat geçmesi meclisin açılmasıyla birlikte yapılacak olan torba yasayla gelecek

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni bir emeklilik sistemi yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde ilk bilgileri vermişti. Bir yandan erken emeklilik düzenlemesi heyecanla takip edilirken bir yandan da düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor. Konu ile ilgili yeni gelişmeler de gün yüzüne çıktı. Bu yeni erken emeklilik düzenlemesi, yaş ve prim şartını kaldıracak ve aslında bir anlamda prim indirimi yapılacak gibi görünüyor. Bu gelişmeleri takip etmeye devam etmek önemlidir.

Yaklaşık 1800 gün prim indirimi yapılması durumunda vatandaşlara en az 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak. Bu sayede emeklilik yaşı da 50'ye kadar gerilemiş olacak. Bu tür düzenlemelerin detayları resmi açıklamalarla netleşecektir.

EKİM AYINDA KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Şimdi milyonlarca vatandaş, yeni erken emeklilik sisteminin hayata geçmesini bekliyor. Erken emeklilik düzenlemesi için tarihler yavaş yavaş netleşmeye başladı. En geç Ekim ayında, erken emeklilik düzenlemesi TBMM gündemine gelecek ve kabul edilecek. Bu sayede başta Bağ-Kur'lular olmak üzere milyonlarca vatandaşa erken emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Erken emeklilik düzenlemesinin 15 Ekim gibi bir torba yasa içinde meclise sunulacağı tahmin ediliyor. İlgili torba yasa içinde erken emeklilik düzenlemesi dışında, emekli ve memura maaş zammı, taşerona kadro, öğretmenlere ek ödeme ve 3.600 ek gösterge düzenlemelerinin de yer alması bekleniyor. Bu gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir.