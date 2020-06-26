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YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım

Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından ABD'li yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi.

YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım

YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım

Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından ABD'li yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi.

26 Haziran 2020 Cuma 14:31

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı 17 Haziran'da uygulamaya koyan ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.

ABD'li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu.

Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı.

Kaynaklar, bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını belirterek, ABD'li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vadettiğini aktardı.

ABD Dışişleri inkar etti, Koalisyon net yanıt veremedi

AA'nın örgüte yardım konusunu sorduğu ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü, konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. ABD Dışişleri ise AA'ya konuyla ilgisi olmayan genel nitelikli bir açıklama iletti.

AA'nın, Koalisyona yeniden “SDG'ye (YPG/PKK) doğrudan mali yardımda bulundunuz mu?” sorusunu yöneltmesi üzerine Sözcü Albay Myles Caggins, SDG adını kullanan YPG/PKK’ya yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini belirtti.

Caggins'e, "Aylar önceki sağlık yardımları değil Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" diye sorulması üzerine ise devreye ABD Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.

Böylece ABD öncülüğündeki Koalisyon, AA'nın tespit ettiği son nakit yardımına ilişkin doğrudan ve net açıklama yapmaktan kaçındı.


 

Anahtar Kelimeler:
YPGPkkNakit DestekDolar
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