İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlıları siyaset üstü güçlü bir hemşehri lobiciliği anlayışla bir şemsiye altında buluşmak masadıyla yola çıkan şehrimizin sevilen, saygı gören kişiliği siyasi hayatında ‘fiili siyaseti sonlandıran’ iş insanı Mehmet Sabancı organizasyonu ve koordinasyonunda kurulan İstanbul Maraş Gücü platformu mutat zamanlarda İstanbul’un farklı semt ve bölgelerinde buluşmalar düzenliyor.

Hafta sonu tereyağlı bol bol fıstıklı Kahramanmaraş Baklavası ve Tatlılarıyla nam salan Etlioğulları Pastaneleri kurucusu Battal Gazi Etli hemşehrimizin mekânında Gaziosmanpaşa Meydan Laleli Caddesi üzerinde bulunan Etlioğulları Bistro Cafe & Pastane de Kahramanmaraşlılar Buluştu.

İstanbul Maraş Gücü Platformu buluşmasına iş dünyası ağırlıklı olmak üzere Ceo ve üst düzey yöneticilerimizle stk başkanları katılım sağladı. Ekonomi alanında stratejist yazar Fatih Pakdamar, Maraş Dondurması resmi Bilirkişisi Beyaz Dondurma Marmara Bölge Koordinatörü Eshabil Culfa ve Dünya Harita Mehmet Dosdoğru İstanbul’da iş tecrübelerine dair kendilerinden bahsetti. Buluşmada ayrıca İstanbul Afşin Arıtaşlılar Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak, Seramik sanatçısı Şerife Bağcıvan, gazeteci Eyüp Kadir Kılcı, Av Mehmet Akif Akgün ve Adnan Kuşoğlu Gayrimenkul A.Ş. kurucusu Adnan Kuşoğlu İstanbul da Kahramanmaraş ve hemşehricilik lobisi hakkında görüşlerini beyan etti.

Şehrin genç kuşak değerlerinden uçak mühendisi iş adamı Samet Yuşan ve eşi Şeyma Nur Yuşan, Demokrat Parti zamanında Kahramanmaraş’ta Demokrat Parti’nin kurucusu çeşitli dönemlerde aile büyüklerinin milletvekillikleri yaptığı Kadıoğlu ailesinden Tevfik Kadıoğlu orada yalnız bırakmadı.

Yurtdışına ihracat yapan bir tekstil firmasında üst düzey yönetici Erdem Kekeç, Uniq sigorta şirketinde üst düzey yöneticisi Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odası eski başkanı Yaşar Balık beyin oğlu Birol Balık, İstanbul’da kendi mesleğinde Kahramanmaraş‘ı başarılı bir şekilde temsil eden mimar Hakan Kılınçkıran, iş adamı mühendis Halil Şerbetçi İstanbul’da üniversite eğitimine gelen tüm Kahramanmaraşlıların abisi Etiler Leventte kuaför berber Hasan Başkan katıldı.