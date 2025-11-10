Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun tüm kesimlerine yönelik kültürel ve eğitsel faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Sanat Merkezi’nde (KAÇSAM) çocuklara yönelik ücretsiz kurslar için yeni dönem kayıtları başladı.

Merkezde, 7 – 13 yaş aralığındaki çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Stem ve İngilizce kursları düzenlenecek. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin birlikte ele alındığı Stem eğitimiyle çocukların üretkenlik, problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İngilizce kursu ile de çocukların temel dil becerilerini erken yaşta doğru yöntemlerle kazanmaları amaçlanıyor.Kursların kontenjanla sınırlı olduğu belirtilirken, başvuruların çevrimiçi olarak alındığı ifade edildi.

Kurslara başvurular https://kamek.kahramanmaras.bel.tradresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Çevrimiçi başvurular 11 Kasım Salı günü saat 17.00’a kadar devam edecek.