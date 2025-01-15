6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremler sonrası yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu projelerle toplumsal kalkınma ve yeniden toparlanmada öncü bir rol oynayan KMTSO, kadın girişimcilerin toplumdaki rolünü güçlendirmek amacıyla yine önemli bir projeye imza atarak KİGEM Projesi'ni hayata geçirdi.

Şehrin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamanın yanı sıra kadınların girişimcilik potansiyellerini KİGEM ile ortaya çıkarmayı hedefleyen KMTSO, bu projeyle birlikte kadınların iş hayatındaki varlığını ve etkinliğini artırmayı planlıyor.

Bu kapsamda, Fransa Hükümeti, İhtiyaç Haritası ve MecenatServier şirketinin katkılarıyla hayata geçirilen proje, İhtiyaç Haritası Topluluk Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene; Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemur, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, KASİAD Başkanı Sıddık Ciğer, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Fransa Türkiye Büyükelçiliği Elçi MüsteşarıJulienCast, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. Genel Müdürü AlbanNerot, İhtiyaç Haritası Kurucuları Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekilleri, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı, KİGEM Proje Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya, KSÜ ve İstiklal Üniversitesi'nin idari kadroları ile akademisyenleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Gümüşer: “KİGEM Kahramanmaraş’ın Ekonomik Yapısına Güç Katacak”

Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, kadınların toplumdaki kalkınma rolüne olan olumlu katkılara vurgu yaparak şunları söyledi:“Kadınlar, toplumların hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasında temel bir güçtür. Bu gerçek, tarih boyunca pek çok kez kanıtlanmıştır. Bugün burada açılışını yaptığımız KİGEM, kadın girişimcilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak, iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak ve onlara sürdürülebilir destek sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir.Burada verilecek eğitimler, sağlanacak rehberlik hizmetleri ve oluşturulacak network fırsatları sayesinde kadınlarımız, yerel ölçekte başarılarını artıracak, ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olacaklardır. Böylelikle, KİGEM yalnızca bireysel başarılara değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ekonomik yapısının güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.Bu önemli projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu projeye maddi ve manevi destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara, ulusal ve uluslararası iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün KİGEM’in kapıları açılırken, burada bir araya gelen kadınlarımızın azim ve kararlılığıyla şehrimizin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Çünkü biliyoruz ki, kalkınmak ve gelişmek farklı kavramlardır. Gelişmiş bir toplum, ancak o topluma ait kadınların ekonomiye ve sosyal hayata aktif katılımıyla mümkündür. KİGEM ile bu dönüşüme katkı sağlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz.”



Merino: “KİGEM Umudum Sembolü”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Kadın girişimciler ekonomilerin canlandırılmasında ve toplumların dönüştürülmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu merkez sadece bir tesis değil; umudun sembolü ve uzun süreli sosyal ve ekonomik iyileşme için bir platform.”





Nerot: “Topluluk Merkezleri Önemli Çalışmalara İmza Atıyor”

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. Genel Müdürü AlbanNerot, şunları kaydetti:“Depremin etkilerini silmek uzun vadeli bir süreç gerektiriyor. Hayatın normale dönmesi ve gelişimi destekleyecek bu topluluk merkezinin açılışını gerçekleştirmek mutluluk verici. Geçmiş dönemlerdeki deneyimlerden de bilindiği üzere, depremin travmatik etkilerinin giderilmesi başta olmak üzere, dayanışmanın güçlendirilmesi anlamında topluluk merkezleri önemli çalışmalara imza atıyor. Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilerin iş dünyasına katılmalarını desteklemek için tasarlanan bu merkezde eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunulacak.”



Fırat: “Kigem Gibi Anlamlı Çalışmalarda Yer Almaktan Mutluluk Duyuyoruz”

İhtiyaç Haritası'nın Kurucu Ortağı ve ünlü oyuncu Mert Fırat, törende yaptığı konuşmada dayanışma ruhunun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Toplumların yeniden ayağa kalkması, birlikte hareket etmek ve dayanışma kültürünü güçlendirmekle mümkündür. İhtiyaç Haritası olarak, KİGEM Projesi gibi anlamlı çalışmalarda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje, sadece kadınlarımız için değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm için de önemli bir adım. Burada sağlanacak eğitim ve destekler, kadınlarımızın bireysel başarılarına katkı sağlarken, şehrimizin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirecek. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”



Özgür: “Dayanışmanın Bir Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, şunları söyledi: “Afet sonrası dayanışmayı ve kalkınmayı destekleyen projelerle toplulukların iyileşme sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Topluluk Merkezi, yalnızca fiziksel bir yapı değil, toplulukların kişisel ve mesleki olarak güçlenmesi için bir merkez olacak. Bu dayanışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”



Cast: “Projeye Katkı Sunan Tüm Paydaşlara Teşekkür Ediyorum”

Fransa Türkiye Büyükelçiliği Elçi MüsteşarıJulienCast, şunları dedi:“Bugün burada bulunmak ve Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin açılışına tanıklık etmek benim için büyük bir mutluluk. Fransa olarak, dayanışma ve iş birliği temelinde hayata geçirilen bu projeye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. KİGEM, yalnızca kadın girişimciler için bir fırsat kapısı değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ekonomik ve toplumsal yeniden yapılanma sürecinde bir mihenk taşıdır. Bu merkezin, güçlü ve kararlı kadınların liderliğinde büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu değerli projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”



Kenger: “Kahramanmaraş’a ve Kadınlarımıza Hayırlı Olsun”

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün hep birlikte Kahramanmaraş için tarihi bir adım atıyoruz. Kadınların ekonomide ve iş dünyasında daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi, sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal ilerlemenin temel unsurlarından biridir.KİGEM, kadınlarımız için bir umut kapısı olacak. Burada alacakları eğitimlerle, edinecekleri deneyimlerle ve oluşturacakları bağlantılarla sadece bireysel başarı hikâyeleri yazmakla kalmayacak, aynı zamanda şehrimizin ekonomik gücünü de artıracaklar.TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu olarak, bu projede yer almaktan ve kadınlarımızın yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kadınların potansiyeline inanıyoruz ve bu inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bu anlamlı projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyor, KİGEM’in Kahramanmaraş’a ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



Çetinkaya: “KİGEM, Kadınlarımızın Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Bir Merkez

KİGEM Proje Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya ise, “Depremlerle sarsılan şehrimizde, kadınlarımızın yeniden ayağa kalkması ve ekonomik hayata dâhil olması, toplumsal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle yola çıktık ve KİGEM’i, kadınlarımızın potansiyelini ortaya koyabilecekleri bir merkez haline getirmek için büyük bir özveriyle çalıştık. Bu süreçte bize destek olan tüm paydaşlarımıza, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamıza, kıymetli iş ortaklarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olmadan bu projeyi bu aşamaya getirmemiz mümkün olamazdı.” ifadelerini kullandı.