Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine dokunan sosyal projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla Valilik ve kamu kurumlarının iş birliğiyle “Üreten Kadınlar Bilgilendirme ve Çalışma Toplantısı” düzenlendi.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, kadın girişimciler, üretici kadın kooperatifleri ve kamu temsilcilerinin yoğun katılımına sahne oldu. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.Toplantıda kadınlara yönelik istihdam, girişimcilik, üretim ve kooperatifçilik alanlarında yürütülen projeler ile kamu kurumları tarafından sağlanan destek mekanizmaları detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca, kadın girişimcilerin faydalanabileceği teşvik, hibe ve eğitim programları hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.

“Kadınlar Üretimde ve Girişimcilikte Daha Güçlü Olmalı”

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak için önemli adımlar atıldığını belirtti. Köksal, “Kadınlarımız, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yere sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen politikalar sayesinde kadınlarımız artık üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü konuma geliyor. Bu tür toplantılar da onların sesini duyurması ve potansiyellerini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

“Kadınlara Yönelik Destekler Artarak Devam Ediyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Ali Arslan Sak ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde kadınlara yönelik projelerin her geçen gün güçlendiğini ifade etti. Sak, “Kadınların hem üretimde hem sosyal yaşamda aktif rol alması için çok yönlü destekler sunuyoruz. Kadın kooperatiflerimizin kapasitesini artırmak, yeni girişimcilerin önünü açmak ve üretim ağlarını güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kadın Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar

Toplantının sonunda, katılımcı kadınlara kamu kurumları tarafından sağlanan hibe, kredi ve eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgiler verildi. Kadın girişimcilerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik iş birliği imkânları da istişare edildi.