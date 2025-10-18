Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, her gün binlerce kitapseveri ağırlamaya devam ediyor. Yüzlerce yayınevi ve yazarı bir araya getiren fuar, sadece kitap satışlarıyla değil, düzenlenen söyleşi ve imza günü programlarıyla da büyük ilgi görüyor. Okurları bilgiyle, kültürle ve edebiyatla buluşturan etkinlikler kapsamında 19 Ekim Pazar günü KAFUM, önemli isimlerin katılımıyla dolu dolu bir güne ev sahipliği yapacak.

Birbirinden Değerli İsimler Okurlara Seslenecek

Programın ilk konuğu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci olacak. Kireçci, saat 13.00’da düzenlenecek söyleşide okurlarla buluşarak fikir dünyasına dair değerlendirmelerini paylaşacak. Günün devamında ise edebiyat, kültür ve düşünce alanında tanınan isimler sahne alacak. Saat 14.00’da yazar ve sunucu Mehmet Ercan, ardından 15.00’da genç yazar İrem Oturaklıoğlu Kaya, 16.00’da araştırmacı-yazar Süleyman Arslantaş ve son olarak saat 17.00’da Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Ahmet Taşağıl, kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gün boyu sürecek kültür ve bilgi şölenine tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. Ayrıca, 26 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın tüm etkinlik takviminin, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/15/10-uluslararasi-kahramanmaras-kitap-fuari-etkinlik-takvimiinternet adresinden takip edilebileceği belirtildi.