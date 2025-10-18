Konferansa Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci konuşmacı olarak katıldı. Programda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Konferansın açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haluk Pınar yaparak konferansın verimli geçmesini diledi.

“Küresel Belirsizlik Ortamında Yeni Ortadoğu Jeopolitiği” konulu konferansı vermek üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Kireçci, dünya siyasetinin giderek artan bir belirsizlik sürecine sürüklendiğini belirtti. Batı ittifakındaki çatlak seslerin, çıkar ilişkilerindeki karmaşanın ve bölgesel güç dengelerindeki kaymaların “yalnızlaşma” dönemine işaret ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin bu süreçte kendi güvenlik önceliklerini merkeze alan bağımsız bir dış politika izlediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, küresel güç dengesinin son 20 yılda Asya’ya kaydığını dile getirerek bu dönüşümün dünya siyasetinde derin ekonomik ve stratejik etkiler yarattığını belirtti.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.