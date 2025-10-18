Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen törene KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Hafize Öksüz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz yaptı. Öksüz konuşmasında, hekimlik mesleğinin insan hayatına dokunan yönüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Hekim önlüğü, bilginin, merhametin ve onurun simgesidir. Bu önlüğü giymek, insanların en çaresiz anlarında onlara umut olabilmeyi seçmektir. Hekimlik; sabır, cesaret ve vicdan ister. En güçlü yanınız insan sevgisi, en büyük mirasınız ise meslek onurunuz olacaktır.”

Öksüz konuşmasının devamında, tıp eğitiminin usta-çırak ilişkisine dayandığını vurgulayarak, “Hocalarımız sizlere bilgi, tecrübe ve emeklerini aktaracak. Sizden beklentimiz; çalışkan, meraklı, sorgulayan ve teknolojiyi yakından takip eden iyi hekimler olmanızdır. Ama her şeyden önce iyi bir insan olmayı unutmayın. Beyaz önlük, bir hekimin onurunun sembolüdür. Değerli aileler, bu gururlu günde en büyük pay sizindir. Çocuklarınızın bugüne gelmesinde gösterdiğiniz fedakârlık takdire şayandır.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise törende yaptığı konuşmada, beyaz önlüğün yalnızca bir meslek sembolü değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yasım, “Kıymetli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve değerli ailelerimiz; beyaz önlük giymek, vicdanla, bilgiyle ve insan sevgisiyle donanmış bir yolculuğa adım atmaktır. Üniversitemizin en yüksek puanla yerleşen öğrencilerisiniz, ancak bu yalnızca bir başlangıçtır. Hekimlik sürekli öğrenmeyi, yenilenmeyi ve disiplinli çalışmayı gerektirir.” ifadelerini kullandı.

Yasım konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Her hastaya bir yakınınız gibi davranın, gülümsemeyi ihmal etmeyin. KSÜ Tıp Fakültesi güçlü akademik kadrosuyla sizlere birebir eğitim alma imkânı sunmaktadır. Bu süreçte en büyük desteği ailelerinizden alacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz, meslek hayatınız boyunca başarılar diliyorum.”

Törende, fakülteye en yüksek puanla yerleşen Yaşar Samet Kala’ya başarı belgesi ve beyaz önlüğü KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından takdim edildi. İkinci olarak yerleşen Enfalsu Yozcu’ya belge ve önlüğü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, üçüncü olarak yerleşen Hatice Büyükkoz’a ise belge ve önlüğü Prof. Dr. Hafize Öksüz tarafından giydirildi.

Programda, öğrenciler beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin ellerinden giydi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.