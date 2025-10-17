Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, ilk gününde yoğun ilgiyle başladı. Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’nun katılımıyla “Kültürel Mirasın Korunması” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, kültürel mirasın medeniyetler için taşıdığı değeri ve korunmasının geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğunu vurguladı.Okurların yoğun ilgi gösterdiği programda Mumcu; Anadolu’nun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafya olduğunu belirterek, kültürel zenginliğin korunmasının sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir kimlik meselesi olduğunu ifade etti. Mumcu, kültürel mirasların sürdürülebilir şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılmasının, ülkelerin medeniyet düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.Söyleşi sonrası Batuhan Mumcu, okurlar için kitaplarını imzaladı. Samimi sohbetlerin yaşandığı imza etkinliğinde gençler, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Mumcu’ya yoğun ilgi gösterdi.

“Kahramanmaraş’ta Olmak Gurur Verici”

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehrin kültürel potansiyeline dikkat çekti. Mumcu, “Yaralarını sarmaya devam eden ve her geçen gün daha iyiye giden; coğrafyasıyla, iklimiyle, gastronomisi ve turizmiyle kıymetli şehrimiz Kahramanmaraş’tayız. Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda olmak benim için büyük bir gurur. Hem yayınevlerinin eserlerini yakından inceledik hem de gençlerle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu değerli organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.