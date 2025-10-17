Ünlü şefler Ömür Akkor ve Sinem Özler’in katılımıyla gerçekleşecek Onikişubat Geleneksel Bağ Bozumu Festivali, 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde EXPO Arasta Çarşısıı’nda vatandaşlarla buluşacak.

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek festival, “Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Festivalde, Kahramanmaraş mutfağının köklü lezzetleri, üzümün bereketini simgeleyen geleneksel tatlarla birlikte yeniden yorumlanacak. Şef Ömür Akkor ve Sinem Özler’in canlı workshop’larıyla ziyaretçiler, bu yıl bağ bozumunun sadece bir hasat değil, aynı zamanda bir kültür ve lezzet şöleni olduğunu deneyimleyecek.

Festival, hem yerel üretime güç katacak hem de Kahramanmaraş’ın gastronomi kimliğini Türkiye’ye bir kez daha hatırlatacak.

Zengin içerikli program ziyaretçileri bekliyor

Kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve girişimci kadınlar, kendi stantlarında el emeği ürünlerini sergileyerek üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Festival süresince üzümden elde edilen yöresel lezzetler, geleneksel el sanatları ve yerel tatlar vatandaşların beğenisine sunulacak.

18 Ekim Cumartesi günü başlayacak festival, sabah saat 11.00’deki protokol açılış töreniyle start alacak. Açılışın ardından, Halk Oyunları Gösterisi ve Onikişubat Belediyesi Kadın Korosu ile alanda renkli ve coşkulu anlar yaşanacak.

12.20-14.00 saatleri arasında ise katılımcılar, Sıra ve Tarhana Şovu ile geleneksel lezzetlerin yapımına tanıklık edecek; ayrıca “Hapısa Dağıtımı” etkinliğiyle yöresel tatlar misafirlere ikram edilecek. Bu süre boyunca vatandaşlar stantları gezerek üreticilerle buluşabilecek.

Öğleden sonra, festivalin en çok beklenen etkinliği olan “Workshop: Ömür Akkor ile Lezzet Yolculuğu” 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ünlü şef Akkor, Kahramanmaraş mutfağının yöresel lezzetlerini çağdaş dokunuşlarla harmanlayarak özel tariflerini paylaşacak.

Ardından 15.00-16.00 saatleri arasında “Çay Saati” etkinliği yapılacak. Bu keyifli molada Yasemin Kırıcı tarafından hapısa dağıtımı gerçekleştirilecek.

Günün finalinde ise 16.00’da “Yerel Üretim, Kadın Girişimciliği ve Sürdürülebilir Kalkınma” oturumu düzenlenecek.

Panelde, Ömür Akkor, Sinem Özler ve Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu yerel gastronomi, sürdürülebilir üretim ve kadın girişimciliğinin geleceğini değerlendirecek.

Ayrıca Emilyolarak tanınan sosyal medya fenomeni Emine Nur Karslı serbest diyaloglar kurarak etkinliğe renk katacak ve ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Başkan Hanifi Toptaş: “Bereketi ve emeği buluşturuyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Bağ bozumunun bereketini, kadın emeğinin zarafetiyle buluşturduğumuz bu özel etkinlikle hem üreticilerimize destek olacağız hem de şehrimizin gastronomi mirasını yaşatacağız.

Tüm hemşehrilerimizi, EXPO 2023 Alanı’nda düzenleyeceğimiz bu güzel buluşmaya davet ediyorum.”