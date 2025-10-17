Açıklamaya göre, Eylül ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 30 bin 852 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 366, dış hatlarda 1 olmak üzere toplam 367 oldu.

Eylül ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 272 ton olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde (Ocak–Eylül) Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 243 bin 970 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde uçak trafiği 2 bin 828, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 104 ton olarak gerçekleşti.