Başkan Görgel, “Bu şehir, nice büyük mütefekkirin nefesiyle yoğrulmuş bir şehirdir. Biz, yaşadığımız asrın felaketinden sonra sadece taşları değil, umudu da yeniden kaldırdık. Bu fuar o umudun, o dirilişin sembollerinden biridir. Bir şehir yeniden inşa edilirken önce ruhu ayağa kaldırılmalıdır, işte bugün o ruh Kahramanmaraş’ta ayağa kalkmıştır” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, KAFUM’da gerçekleştirilen görkemli törenle kapılarını kitapseverlere açtı. Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, yine kültür ve sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya başladı.Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Mustafa Mumcu, AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye’nin emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir protokolü, yazarlar, şairler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kahramanmaraş, Kelimelerin Diriliş Şehridir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kitap fuarının yalnızca bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurguladı.Başkan Görgel, “Bugün şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta; kültürümüzün, inancımızın ve düşünce dünyamızın en güzel meyvelerinden biri olan 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda bir aradayız. Bu yıl fuarımızı ‘Gel ve Anla’ mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü kitap yalnızca okumayı değil, anlamayı, düşünmeyi ve hissetmeyi öğretir. Bir milletin medeniyet yürüyüşü kitapların sayfalarında saklıdır.Bu şehir, nice büyük mütefekkirin nefesiyle yoğrulmuş bir şehirdir. Biz, yaşadığımız asrın felaketinden sonra sadece taşları değil, umudu da yeniden kaldırdık. Bu fuar o umudun, o dirilişin sembollerinden biridir. Bir şehir yeniden inşa edilirken önce ruhu ayağa kaldırılmalıdır, işte bugün o ruh Kahramanmaraş’ta ayağa kalkmıştır” diye konuştu.

“Fuarımız Şehrimize ve Ülkemize Hayırlı Olsun”

Başkan Görgel, bu yıl fuarda 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza etkinliği düzenleneceğini belirterek, “30 bin öğrencimize kitap hediye çeki dağıtıyoruz. Her çocuğumuzun eline aldığı bir kitapla kendi dünyasını kurmasını, hayal etmesini ve düşünmesini istiyoruz. 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş, Kültürel Birikimiyle Umut Veriyor”

Açılışta konuşan Türkiye’nin emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, okumanın hayatı anlamanın en temel yolu olduğunu belirterek, “Hayatı anlamak için okumak lazım. Hayatın içinde kitap, yazar ve şair mutlaka olmalı. Kitap ve yazar, hayatın karmaşıklığını süzüp hakikati bizlere ulaştırır. Kahramanmaraş’ın bu kadar zengin bir kültürel birikime sahip olması bizleri sevindiriyor ve geleceğe dair ümitlerimizi artırıyor” dedi.

“Kahramanmaraş, Türkiye’nin Edebiyat Hafızasıdır”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Mustafa Mumcu ise konuşmasında Kahramanmaraş’ın Türk edebiyatındaki özel konumuna dikkat çekerek, “Kahramanmaraş, dilden gönüle köprü kuran büyük bir kültür ocağıdır. Necip Fazıl’dan Cahit Zarifoğlu’na, Sezai Karakoç’tan Erdem Beyazıt’a kadar nice büyük ismi bu topraklar yetiştirmiştir. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar doğal bir durum yoktur. Şiir ve edebiyatın başkentinde düzenlenen bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İdeal Bir Hayatın Yolu Kitaplardan Geçer”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise konuşmasında kitapların bireysel ve toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaparak, “İdealize ettiğimiz hayata ulaşmanın yolu kitaplardan geçiyor. Kitapları okuyarak özlediğimiz ve umut ettiğimiz hayata yaklaşırız. Bu yüzden tüm gençlerimizi bu fuara davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş, Kültüre Yatırım Yapan Bir Şehir”

Son olarak konuşan AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, şehirlerin gelişmişlik seviyesinin kültüre verdikleri değerle ölçüldüğünü belirterek, “Bence şehirlerin kalibresi kitaba yaptıkları yatırımla ölçülür. Kahramanmaraş bu anlamda tam bir şehir; yüksek kültürün hem üretildiği hem de tüketildiği bir merkez” dedi.

Fuarın Kapıları Kitapseverlere Açıldı

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 26 Ekim’e kadar açık kalacak fuar süresince, söyleşiler, imza günlerive özel etkinliklerle Kahramanmaraş on gün boyunca kültür ve sanatla iç içe olacak.