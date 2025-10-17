Dernek, emek dünyasına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Mikail Doğan’ı İzmir İl Başkanlığı görevine atadı.

Genel Başkan Muttalip Akkuş, atama sonrası Başkan Doğan’a yaptığı ziyarette şu ifadeleri kullandı:

“Ege’nin kalbinde artık emekçinin sesi daha gür çıkacak. Mikail Doğan Başkanımızla birlikte İzmir’de emeğin, adaletin ve dayanışmanın bayrağını en yükseğe taşıyacağız.”

İZMİR’DE YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ: SENDİKAL DAYANIŞMA MESAJI

İŞÇİDER heyeti, İzmir programı kapsamında bir dizi önemli ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ali AYNA, makamında ziyaret edilerek işçi hakları, sendikal örgütlenme ve ortak çalışma alanları üzerine verimli bir görüşme yapıldı.

Ziyarette, işçi örgütlerinin bir araya gelmesinin çalışma hayatında kalıcı iyileşmelerin anahtarı olacağı vurgulandı.

Her iki taraf da, emek mücadelesinin daha güçlü bir zeminde yürütülmesi konusunda iş birliği mesajı verdi.

BİLAL KERKEZ: “EGE’DE TARİHİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Ziyarete eşlik eden İŞÇİDER Ege Bölge Başkanı Bilal Kerkez, yaptığı açıklamada Ege’deki yapılanmanın teşkilat açısından yeni bir dönemi başlattığını belirtti:

“Ege Bölgesi, üretimin ve alın terinin merkezidir.

İzmir’de atılan bu adım, yalnızca bir teşkilatlanma değil, aynı zamanda bir dayanışma seferberliğidir.

Biz İŞÇİDER olarak, sorunları sadece dile getiren değil; çözüm üreten bir anlayışın temsilcisiyiz.”

Kerkez, İzmir teşkilatına tam destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Ege’deki tüm temsilciliklerimizle birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Çünkü bizim için emek; bu toprakların en kutsal değeridir.”

İŞÇİDER’DEN TÜM EMEKÇİLERE GÜVENCE: “YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında emekçilerin yanında olan İŞÇİDER, adalet, hak ve dayanışma temelli çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Dernek, işten çıkarılma, mobbing, sigorta ihlali, ücret gaspı, iş kazası ve tazminat gibi konularda emekçilere hukuki ve sosyal destek sağlıyor.

Kadın, genç, engelli ve taşeron işçiler için özel destek mekanizmaları geliştiren dernek; 23 hukuk müşaviri ile 7/24 kesintisiz danışma hizmeti veriyor.

Hukuk birimi yalnızca mağduriyet sonrası değil, önleyici bilgilendirme süreçlerinde de aktif rol üstleniyor.

“Bizim için alın teri kutsaldır.

İŞÇİDER, emeğiyle yaşayan herkesin sığınağı, güveni ve sesi olmaya devam edecektir.”

MİKAİL DOĞAN: “İZMİR’DE EMEĞİN BAYRAĞINI YÜKSELTECEĞİZ”

İŞÇİDER İzmir İl Başkanı Mikail Doğan, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İŞÇİDER’in İzmir’deki yapılanması, bir temsil değil, bir emek seferberliğidir.

Bizim görevimiz, alın teriyle geçinen her emekçinin sesi olmak, hak mücadelesini kurumsal bir anlayışla yürütmektir.”

Doğan, İzmir’in her köşesinde çalışan işçilerin yanında olacaklarını vurguladı:

“Hiçbir emekçi yalnız kalmayacak. Hak kaybı yaşayan, mobbinge uğrayan ya da haksızlığa maruz kalan herkesin yanında olacağız.

Çünkü biz emeği bir geçim aracı değil, bir onur meselesi olarak görüyoruz.”

AKKUŞ: “İŞÇİDER, BU ÜLKENİN VİCDANI VE UMUDUDUR”

Genel Başkan Muttalip Akkuş, yaptığı değerlendirmede İŞÇİDER’in Türkiye’nin vicdanı olduğunu vurguladı:

“İŞÇİDER yalnızca bir dernek değil, emeğin örgütlü vicdanıdır.

Haksızlığa karşı durmak, adaleti savunmak ve dayanışmayı büyütmek bizim varlık nedenimizdir.

Bizim davamız emeğin, alın terinin ve adaletin davasıdır.”

EGE’DEN TÜRKİYE’YE UZANAN DAYANIŞMA MEŞALESİ

İŞÇİDER, Türkiye genelinde sürdürdüğü sosyal dayanışma hareketine artık İzmir’den yükselen güçlü bir ses ekledi.

Ege Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı’nın koordinasyonuyla başlayan yeni dönem, emeğin batıdan doğuya uzanan büyük bir birlik ruhuna dönüştü.

Kamu çalışanından sanayi işçisine, büro emekçisinden stajyere kadar her birey, İŞÇİDER’in güven ve dayanışma şemsiyesi altındadır.

Ankara’dan sonra İzmir’de de yakılan bu meşale, Türkiye’nin dört bir yanında emeğin onuru ve adaletin gücüyle yanmaya devam edecektir.