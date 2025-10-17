Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Muhtarlar Buluşması” programını etaplar halinde sürdürüyor.

Bu kapsamda programın son durağı Türkoğlu oldu.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya; AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen, MHP Türkoğlu İlçe Başkanı Seyfi Eyidoğan, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, Türkoğlu’na bağlı mahallelerin altyapı eksiklikleri, yol ve ulaşım ihtiyaçları, içme suyu ve kanalizasyon sorunları, sosyal hizmet talepleri ve çevre düzenleme çalışmaları gibi pek çok başlık ele alındı. Mahalle muhtarları, bölgelerindeki öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan ilgililere iletme fırsatı buldu.Programda alınan notlar, ilgili daire başkanlıkları ve KASKİ ekiplerince değerlendirilerek çözüm planları hazırlanacak.

“Talepleri Yerinde Dinliyor, Birlikte Çözüm Üretiyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Türkoğlu’nda da mahallelerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm yollarını muhtarlarımızla birlikte istişare etmek bizim için çok kıymetli. Her mahallemizin farklı bir ihtiyacı, farklı bir önceliği var. Bu toplantılar sayesinde hem mevcut sorunları doğrudan sahadan dinliyoruz hem de kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planlarımızı buna göre şekillendiriyoruz.Amacımız, şehrimizin her köşesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar hizmet standardını yükseltmek. Muhtarlarımızla kurduğumuz bu güçlü iletişim, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili hizmet ulaştırmamızı sağlıyor” dedi.