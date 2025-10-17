KAFUM’da düzenlenecek program saat 18.00’da başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde kültür ve sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği en önemli edebiyatçılardan Bahaettin Karakoç’un vefatının yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlenecek.

19 Ekim Pazar günü 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek programda, usta şair Bahaettin Karakoç’un edebiyat dünyasına kattığı değerler bir kez daha hatırlanacak. Fuar alanında saat 18.00’da başlayacak etkinlikte; edebiyat dünyasının tanınmış isimleri Mustafa Kök, Yasin Mortaş ve Tayyip Atmaca bir araya gelecek.

Programda konuşmacılar, Bahaettin Karakoç’un şiir anlayışını, yazı hayatındaki duruşunu, Türk edebiyatına kazandırdığı eserleri ve insan olarak örnek kişiliğini farklı yönleriyle ele alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehrimizin yetiştirdiği değerli edebiyatçı ve şair Bahaettin Karakoç’u vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı programa davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.