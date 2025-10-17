Gün boyu süren programda gönüllerince eğlenen katılımcılar, hem doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi hem de moral ve motivasyon kazandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine dokunan faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi personelleri ile merkezden hizmet alan danışanlar, Menzelet Mesire Alanı’nda bir araya geldi.Etkinlik kapsamında katılımcılar doğanın huzur dolu atmosferinde piknik etkinliği gerçekleştirirken, Menzelet’te düzenlenen tekne turuyla da unutulmaz anlar yaşadı.

Gün boyu süren programda gönüllerince eğlenen katılımcılar, hem doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi hem de moral ve motivasyon kazandı.Renkli görüntülere sahne olan programda katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplumun ruh sağlığını korumaya, dayanışmayı ve sosyal etkileşimi güçlendirmeye yönelik etkinliklerin artarak süreceği belirtildi.