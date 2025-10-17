“Kardeşliğin Yurdu Türkiye” başlığı altında gerçekleştirilen programda Şen, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak Türkiye’nin ortak geleceği üzerine önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, KAFUM’da gerçekleştirilen görkemli açılış töreninin ardından kapılarını kitapseverlere açtı. Fuarda düzenlenen ilk söyleşi programının konuğu AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen oldu. “Kardeşliğin Yurdu Türkiye” başlığı altında gerçekleştirilen programda Şen, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak Türkiye’nin ortak geleceği üzerine önemli mesajlar verdi. Yoğun katılımın olduğu söyleşide Mustafa Şen, Türkiye’nin farklı etnik kimliklerden ve kültürlerden oluşan zengin bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

“Kardeşlik İklimi Kurmak Zorundayız”

Konuşmasında kardeşlik temasını öne çıkaran Şen, Türk toplumunun bin yıldır farklı kimliklerle bir arada yaşadığını hatırlatarak, “Bu topraklarda onlarca farklı etnik köken yaşıyor. Bir zamana kadar birbirimize hiç kıymadık. Misal, Ermenilerin Türk dilinde bir diğer adı ‘Millet-i Sadıka’ idi. Bin yıldır bir arada yaşamışız, hiçbir şey olmamış. Biz geçmişi biliyoruz, yaşanılan acıları da biliyoruz. Ancak o acıları deşmeden, geleceğe dönük bir kardeşlik iklimi kurmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, Herkesin Geleceğe Güvenle Bakabilmesi”

Şen, Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması için yürütülen çalışmalara da değinerek, bu kapsamda “Terörsüz Türkiye” hedefiyle bir komisyon kurulduğunu söyledi. Bu komisyonun hukukçular, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, eski siyasetçiler, gazi ve şehit dernekleriyle şehit ailelerinin görüşlerini alarak kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Amaçlarının sadece mevcut terör eylemlerini sona erdirmek değil, aynı zamanda bir daha terör örgütlenmesinin mümkün olmayacağı kalıcı bir barış ve huzur ortamı oluşturmak olduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda toplumsal birlik ve kardeşlik mesajını yineleyen Mustafa Şen, “Biz kardeşlik nedir biliriz. Amacımız, bu topraklarda yaşayan herkesin barış ve huzur içinde geleceğe güvenle bakabilmesidir. Yapmaya çalıştığımız şey, sadece terörü bitirmek değil, terörün kökünü kazımaktır” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, söyleşi sonrası kitaplarını okurları için imzaladı.