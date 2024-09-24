İşe alınacak kişiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün boyunca görev yapacak. İhtiyaç duyulan kadrolar ve sayıları şu şekilde:
- Veteriner Hekim: 1 kişi
- Veteriner Teknikeri: 1 kişi
- Hayvan Bakıcısı: 4 kişi
- Beden İşçisi: 23 kişi
Genel Şartlar:
- İl Özel İdareleri ve Belediyelere bağlı kuruluşlarla ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara uygun olmak.
- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak.
- Çalışılacak yerleşim yerinde ikamet etmeyi kabul etmek.
- Kahramanmaraş ili (ilçeler dâhil) nüfusuna kayıtlı olmak.
- Daha önceki işyerlerinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında, kasıt veya kusurlu davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olmak. Bu durum SGK Hizmet Dökümü Belgesi ile kontrol edilecektir.
Veteriner Hekim İçin:
- Tercihen kamuda benzer işlerde tecrübe sahibi olmak.
- Veterinerlik fakültelerinden mezun olmak.
Veteriner Teknikeri İçin:
- Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.
- Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü ön lisans mezunu olmak.
Hayvan Bakıcısı İçin:
- Tercihen kamuda benzer işlerde tecrübe sahibi olmak.
Başvuru Süreci:
- Adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilir.
- Başvuru sırasında istenen belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.
- Başvurular, 23-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilecektir. Başvuru linki: https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-23092024-21683
Editör: MUTTALİP AKKUŞ