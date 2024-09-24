İşe alınacak kişiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün boyunca görev yapacak. İhtiyaç duyulan kadrolar ve sayıları şu şekilde:

Veteriner Hekim: 1 kişi

1 kişi Veteriner Teknikeri: 1 kişi

1 kişi Hayvan Bakıcısı: 4 kişi

4 kişi Beden İşçisi: 23 kişi

Genel Şartlar:

İl Özel İdareleri ve Belediyelere bağlı kuruluşlarla ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara uygun olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak.

Çalışılacak yerleşim yerinde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş ili (ilçeler dâhil) nüfusuna kayıtlı olmak.

Daha önceki işyerlerinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında, kasıt veya kusurlu davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olmak. Bu durum SGK Hizmet Dökümü Belgesi ile kontrol edilecektir.

Veteriner Hekim İçin:

Tercihen kamuda benzer işlerde tecrübe sahibi olmak.

Veterinerlik fakültelerinden mezun olmak.

Veteriner Teknikeri İçin:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü ön lisans mezunu olmak.

Hayvan Bakıcısı İçin:

Tercihen kamuda benzer işlerde tecrübe sahibi olmak.

Başvuru Süreci:

Adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilir.

Başvuru sırasında istenen belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular, 23-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilecektir. Başvuru linki: https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-23092024-21683