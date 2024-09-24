Almanya'da başlayan 25 yıllık hayal Kahramanmaraş’ta yatırıma dönüştü! Almanya'da başlayan 25 yıllık hayal Kahramanmaraş’ta yatırıma dönüştü!

İşe alınacak kişiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün boyunca görev yapacak. İhtiyaç duyulan kadrolar ve sayıları şu şekilde:

  • Veteriner Hekim: 1 kişi
  • Veteriner Teknikeri: 1 kişi
  • Hayvan Bakıcısı: 4 kişi
  • Beden İşçisi: 23 kişi

Genel Şartlar:

  • İl Özel İdareleri ve Belediyelere bağlı kuruluşlarla ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara uygun olmak.
  • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak.
  • Çalışılacak yerleşim yerinde ikamet etmeyi kabul etmek.
  • Kahramanmaraş ili (ilçeler dâhil) nüfusuna kayıtlı olmak.
  • Daha önceki işyerlerinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında, kasıt veya kusurlu davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olmak. Bu durum SGK Hizmet Dökümü Belgesi ile kontrol edilecektir.

Veteriner Hekim İçin:

  • Tercihen kamuda benzer işlerde tecrübe sahibi olmak.
  • Veterinerlik fakültelerinden mezun olmak.

Veteriner Teknikeri İçin:

  • Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.
  • Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü ön lisans mezunu olmak.

Hayvan Bakıcısı İçin:

  • Tercihen kamuda benzer işlerde tecrübe sahibi olmak.

Başvuru Süreci:

  • Adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilir.
  • Başvuru sırasında istenen belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • Başvurular, 23-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilecektir. Başvuru linki: https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-23092024-21683

Editör: MUTTALİP AKKUŞ