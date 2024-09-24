5 gün boyunca süren kıyasıya mücadelede dereceye giren takımlara ödülleri şehir protokolü tarafından takdim edildi.

TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları, düzenlenen ödül töreniyle noktalandı. 19 Eylül Perşembe günü başlayan ve 5 gün boyunca kıyasıya yarışların düzenlendiği organizasyonda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreni ve kapanış programına Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, yarışmacılar ve teknoloji tutkunları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen ve şehir protokolü, yarışmalarda dereceye giren takımlara ödüllerini takdim ederek başarılarının devamını diledi.