Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, şehrin gençlerine yönelik yaz dönemini sporla değerlendirme fırsatı sunmaya devam etmesini sağladığı Yaz Spor Okulları, 2025 yazında da birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerle tamamlandı. Şehrin dört bir yanından gelen 7 – 14 yaş arasındaki yüzlerce çocuk, sporun birleştirici gücüyle buluşarak unutulmaz bir yaz dönemi geçirdi.

Sporla Büyüyen Nesiller

7 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak organize edilen Yaz Spor Okullarında bu yıl futbol, basketbol, yüzme ve voleybol gibi temel branşlarda 5 binden fazla çocuğa eğitimler verildi. Her biri kendi alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım çalışması, özgüven, disiplin ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağladı.

Eğitimden Eğlenceye Dolu Dolu Bir Yaz

Program boyunca çocuklar yalnızca sporla değil, aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklerle de buluşturuldu. Branşlara özel turnuvalar, eğlenceli yarışmalar ve motivasyon günleri sayesinde spor okulları, klasik bir kursun ötesine geçerek tam anlamıyla bir yaz kampı havası sundu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, çocukların gelişimi yakından takip edildi.

Velilerden Tam Not

Büyükşehir’in Yaz Spor Okulları, velilerden de büyük beğeni topladı. Çocuklarının yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirdiğini belirten veliler, programın hem eğitici hem de eğlenceli yapısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini teşvik etmek ve şehrin spor kültürünü güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.