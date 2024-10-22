Kış aylarında yağışlar dolayısıyla meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek ve vatandaşların taleplerine daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için eylem planının oluşturulması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve iş bölümünün yapılması için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda;İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İlJandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, AFAD ve diğer paydaş kurumlardan yetkililer yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda; kurumların ekipman ve personel potansiyeli, kış aylarında yaşanabilecek muhtemel sorunların önceden tespit edilerek önlem alınması, gerekli iş bölümünün yapılması, kar yağışına karşı hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması, meydana gelebilecek olası hasarın en aza indirilmesi gibi pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Daima Vatandaşlarımızın Yanındayız

Koordinasyon toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, “İlimiz genelinde kış aylarında yaşayabileceğimiz afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalara ilişkin paydaş kurumlarımızla birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız her türlü müdahale gerektiren durumda ALO 153’ü arayarak Afet Koordinasyon Merkezi’nden yardım isteyebilir. Bizler de vatandaşlarımızın talebini ilgili birimlere ileterek en etkili şekilde müdahale için gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Her türlü afet ve acil müdahale gerektiren durumda vatandaşlarımızın yanındayız” cümlelerini kaydetti.