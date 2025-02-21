Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda, Şubat ayında Dermankart sahibi 11 bin 67 aileye toplam 21 Milyon 543 Bin TL destek sağlandı. Dermankart üzerinden yapılan bu destek ile aileler ihtiyaçlarını pos cihazı olan tüm iş yerlerinden karşılayabiliyor.

“İhtiyaç Sahibi Her Vatandaşımıza Ulaşmaya Gayret Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

BaşkanGörgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dermankart’lı 11 bin 67 hemşehrimizin hesaplarına Şubat ayı ödemeleri toplamı olan 21 Milyon 543 Bin TL yatırıldı. Rabbim bereketli kılsın. Vatandaşlarımızın refahını artırmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her vatandaşımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.