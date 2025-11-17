Aynı zamanda Fatih Mehmet Şeker’in kayınvalidesi, Mehmet ve Mustafa Yaman’ın kız kardeşleri, Zeki ve Faruk Kır’ın yengesi olan merhume Kadriye Kır’ın vefatı, sevenlerini ve geniş bir çevreyi derin üzüntüye boğdu.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’dan Taziye Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Kır’ın annesi Kadriye Kır’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sadi Kır’ın kıymetli annesi Kadriye Kır’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Cenaze Bilgisi:

18 Kasım 2025

Öğle namazına müteakip

Abdülhamit Han Camii

TAZİYE BİLGİSİ

Taziyeler, Mehmet Tanrıverdi Taziye Evi’nin üst katında kabul edilecektir.

Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Zekeriya Tanrıverdi Camii yanı, Onikişubat / Kahramanmaraş

Aile, taziyeleri kabul ederken merhumenin sevenlerinden dualarını esirgememelerini rica etti.

İletişim:

Mustafa Kır: 0532 693 77 46