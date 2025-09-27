Bu yıl yaşanan don ve dolu felaketlerine rağmen bağlarda yaklaşık yüzde 25 oranında ürün elde edildi. Normal şartlarda yılda ortalama 100 bin ton üzüm elde edilen bölgede, bu yıl rekoltenin 25 bin ton civarında olması bekleniyor.

Bağların tamamının don ve doludan etkilendiğini belirten üreticiler, buna rağmen sofralık tüketim ve şıra yapımı için yeterli miktarda üzüm hasat edilebildiğini ifade etti. Hasat, özellikle depremden etkilenen çiftçiler için moral kaynağı oldu.

Sadece Kahramanmaraş’ta yetişen ve özgün tadıyla dikkat çeken Bertiz Kabarcık üzümü, sofralık olarak tüketilmesinin yanı sıra pekmez, pestil ve sirke yapımında da yoğun olarak değerlendiriliyor. Her yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep gören bu özel ürün, bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor.