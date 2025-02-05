Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ile bir araya gelerek yatırım ve sanayi alanında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Sanayiciler İçin Yeni OSB Kuruluyor

Toplantıda, bakır ve çelik mutfak eşyaları, konfeksiyon kumaş, geri dönüşüm ve ayakkabı imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanayiciler için yeni bir sanayi bölgesi kurulması kararlaştırıldı. Alibeyuşağı bölgesinde 108 hektarlık (1.460 dönüm) alanın OSB olarak tahsis edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Sanayi Esnafı İçin Büyük Fırsat

Yeni OSB projesi, Kahramanmaraşlı esnaf ve sanayicilere modern üretim alanları sunarak sektörel büyümeye katkı sağlamayı hedefliyor. Bu sanayi bölgesinin, üretim kapasitelerini artırmak, istihdamı geliştirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak açısından büyük bir fırsat olacağı belirtiliyor.

Yetkililerden Destek Sözü

Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Kahramanmaraş heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu projeye destek verdiğini ve sürecin hızla ilerleyeceğini ifade etti. Sanayicilerin modern tesislere kavuşması adına atılan bu adımın, Kahramanmaraş’ın üretim kapasitesini artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yeni OSB projesinin önümüzdeki süreçte hızla hayata geçirilmesi bekleniyor