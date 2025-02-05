Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş ile diğer afet bölgeleri için 'iskan ve istihdam’ projelerinin hayata geçirilmesini istemişti.

Deprem döneminde Kahramanmaraş, TUSAŞ ile ilişkilendirildi ve ilk etapta Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekarelik bir alanda uçak parçası üretim tesisi kuruldu. Şimdi ise TUSAŞ'ın en büyük Anadolu yerleşkesinin Kahramanmaraş'ta hayat bulması amacıyla çalışmalar hızlandırıldı. Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ adıyla faaliyet gösterecek yatırıma yönelik havalimanı içerisinde büyük ova konumundaki 4 bin 580 dekarlık alanda imar çalışması yapıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, fabrika için yer tahsisi aşamasına geçtiklerini, şu anda güvenlik sorgusu tamamlanan 137 yatırımcıya onay verildiğini belirtti. 220 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek havacılık endüstrisi tesisinde uçak parçaları üreteceklerini dile getiren Gümüşer, “TUSAŞ fabrikamızı 2025 sonunda faaliyete geçireceğiz. Çok yoğun bir talepten bahsediyoruz. Yatırımcılar arasında imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler de var öğretmen, pilot ve emekliler gibi gerçek kişiler de. Minimum 100 bin dolarla yatırıma ortak oldular. Maksimumda da 14 milyon dolarla girilebiliyor” ifadesini kullandı.