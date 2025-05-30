Kahramanmaraş’ın doğa hazineleri milli park olmalı!

Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi, Kahramanmaraş için tarihi bir adım. Ancak bu, sadece bir başlangıç olmalı! Şehrimizin eşsiz doğa hazineleri daha fazla koruma bekliyor.

GEBEN VADİSİ: İLK ADIM ATILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle milli park ilan edilen Geben Vadisi, 1500’den fazla bitki türü, 200’ü aşkın hayvan türü ve 600-700 yaşındaki sedir ağaçlarıyla doğa koruma tarihimizde önemli bir kazanım. Bu karar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri.

KAHRAMANMARAŞ’IN DİĞER DOĞA HARİKALARI KORUMA BEKLİYOR!

Kahramanmaraş’ın ilçeleri, milli park olmayı bekleyen sayısız doğa harikasına ev sahipliği yapıyor:

AFŞİN: Su kaynakları bakımından inanılmaz zengin! Mağaragözü, Akpınar, Sahren, Ayrandede ve Emirilyas Mağara Özü gibi eşsiz su kaynakları, Arıtaş Suçıkan Mağarası, Subatan Yaylası ve Başüstü Köyü Tekne Yaylası doğa turizmi için büyük potansiyel taşıyor. Özellikle Tekne Yaylası’nın el değmemiş doğası ve zengin bitki örtüsü acilen koruma altına alınmalı. Ayrıca, Başüstü Köyü sınırları içerisinde bulunan Gölçayır mevkisi, yaban hayatının oldukça yoğun görüldüğü, yaban kuşlarının hayat bulduğu eşsiz bir ekosistem. Gölçayır’ın milli park ilan edilmesi, bölgenin su kaynakları, coğrafi güzellikleri ve zengin yaban hayatı popülasyonu açısından büyük önem taşıyor.

ANDIRIN: Karagöl Tabiat Parkı, kalp şeklindeki görüntüsüyle doğa severleri büyülüyor. Günecik Şelalesi ve Kanlıbüvet Kanyonu, mavi ve yeşilin buluştuğu cennet köşeler. Geben Mahallesi’nin akar suları ve kartpostallık manzaraları koruma altına alınmalı.

GÖKSUN: Değirmendere Karagöl, bin metrekarelik alanı, endemik bitkileri ve göçmen kuşlarıyla ekolojik bir hazine. İlçenin temiz su kaynakları ve zengin yaban hayatı acilen koruma bekliyor.

NURHAK: Bakir doğası, yüksek dağları ve vadileriyle keşfedilmeyi bekleyen bir cennet. Biyoçeşitliliği ve jeolojik özellikleriyle bilimsel araştırmalar için eşsiz bir laboratuvar.

ELBİSTAN: Afşin-Elbistan Barajı çevresindeki doğal alanlar ve zengin ekosistem, sürdürülebilir turizm için büyük potansiyel taşıyor.

ONİKİŞUBAT: Ahırdağı Karagöl Yaylası, 1600 metre rakımda, her mevsim ayrı güzellikte manzaralar sunuyor. Kış mevsiminde kar örtüsüyle gün batımı fotoğraf severlere eşsiz kareler hediye ediyor.

BAŞKONUŞ YAYLASI ACİLEN MİLLİ PARK OLMALI!

Başkonuş Yaylası’nın mevcut statüsü yeterli değil! Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü iştirakında bulunan bu eşsiz alan, muhakkak milli park statüsüne geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü sorumluluğuna devredilmelidir.

Zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve eşsiz manzarasıyla Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş’ın en değerli doğal miraslarından biridir ve en üst düzeyde koruma hak ediyor!

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇAĞRI!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Malatya Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü’ne açık çağrımızdır:

Türkiye’nin su cenneti Kahramanmaraş’ın doğal zenginlikleri, ülkemizin en nadide köşeleridir. Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi değerli bir adım, ancak yeterli değil! Afşin, Andırın, Göksun, Nurhak, Elbistan ve Onikişubat ilçelerindeki doğa harikalarını keşfedin, inceleyin ve koruma altına alın!

Yaban hayatının korunması için yaban hayatı istasyon ve üretim merkezlerinin sayısını artırın! Nesli tehlike altındaki türlerin korunması, rehabilitasyonu ve doğaya kazandırılması için bu merkezler hayati önem taşıyor.

FARUK TÜLÜCÜ VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş İl Şube Müdürü Sayın Faruk Tülücü ve değerli ekibini, Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı yürekten kutluyoruz!

Sayın Tülücü ve mühendis arkadaşlarımız, Andırın’daki bu eşsiz doğa harikasının korunması için büyük emek verdiler. Bu başarı, Kahramanmaraş’ın diğer doğa harikalarının da koruma altına alınması için ilham kaynağı olacaktır.

Değerli doğa koruma ekibimize sesleniyorum: Gösterdiğiniz kararlılık, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın korunması için umut veriyor. Kahramanmaraş’ın diğer eşsiz doğal alanlarının da milli park statüsüne kavuşması için çabalarınızı bekliyoruz!

DOĞAYI KORUMAK, GELECEĞİ KORUMAKTIR!

Kahramanmaraş’ın doğal zenginliklerini korumak, sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli yatırımıdır. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde, doğal alanların korunması hayati önem taşıyor.

Geben Vadisi örneğinde olduğu gibi, Kahramanmaraş’ın tüm doğa harikalarını koruma altına almak için el birliğiyle çalışmalıyız. Bu, geleceğe bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Kahramanmaraş’ın ilk milli parkı olan Geben Vadisi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, diğer doğa hazinelerimizin de aynı statüye kavuşması için yetkilileri göreve davet ediyorum. Doğayı korumak, geleceği korumaktır!