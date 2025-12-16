Liyakatle Emek Verenleri Hak Ettiği Yerde Değerlendirmek

Kahramanmaraş’ta hastane müdürleri ve sağlık yöneticilerinin atanmasına yönelik sürecin başlaması, sıradan bir idari gelişme değildir. Bu süreç; son 15 yılda şehre kazandırılan sağlık yatırımlarının hangi anlayışla sürdürüleceğini ve bu yatırımların arkasındaki emeğin nasıl değerlendirileceğini gösterecek ciddi bir sınavdır.

Bugün Kahramanmaraş’ta sağlık alanında ortaya konulan her yatırımın, her tesisin ve her hizmet modelinin arkasında; masa başı tercihlerden çok sahada alınmış sorumluluklar, doğru planlama ve gece gündüz demeden verilen emek vardır. Bu emeğin görmezden gelinmesi, sadece kişilere değil, şehrin hafızasına yapılmış bir haksızlık olur.

Bu noktada özellikle bir ismin altını net biçimde çizmek gerekir. Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Müdürü Sayın Cahit Sayın.

Son 15 yıl boyunca Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen sağlık yatırımlarında; planlama, revizyon, uygulama ve hizmetin sürdürülebilirliği süreçlerinde sahada aktif rol almış, görev yaptığı kurumlara somut ve kalıcı kazanımlar sağlamış bir yöneticiden söz ediyoruz. Cahit Sayın’ın ortaya koyduğu yönetim anlayışı; günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir bakış açısının ürünüdür.

Özellikle deprem öncesinde kurumunu güçlü tutan, deprem sonrasında ise “önce memleketim, önce insan” diyerek olağanüstü şartlar altında hizmeti ayakta tutan yöneticilerin performansı bugün mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü kriz zamanlarında gösterilen refleksler, bir yöneticinin gerçek kapasitesini ve karakterini ortaya koyar.

Bugün Kahramanmaraş, planlı, uzun vadeli ve stratejik sağlık yatırımlarının konuşulduğu yeni bir döneme girmiştir. Böyle bir dönemde; geçmişte bu şehre değer katmış, yatırım süreçlerini bilen, sahayı tanıyan ve kurumsal işleyişe hâkim isimlerin daha etkin görevlerde değerlendirilmesi, kişisel bir beklenti değil; kamu aklının ve hizmet sürekliliğinin gereğidir.

Bu sürecin merkezinde Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi bulunmaktadır. Yapılacak atamalar; Sayın Şirikçi’nin liyakat hassasiyetini, şehrine olan bağlılığını ve emeği doğru yerde değerlendirme iradesini açıkça ortaya koyacaktır. Bu süreç, aynı zamanda İl Sağlık Müdürü’nün Kahramanmaraş’a olan sadakatinin de bir sınavı olacaktır.

Toplum olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Bu sınavda; siyasi tercihlerin mi, kişisel yakınlıkların mı yoksa şehre değer katanların, deprem zamanında dahi gece gündüz demeden “önce vatanım, önce milletim” diyerek çalışanların mı esas alınacağını hep birlikte göreceğiz.

Beklenti nettir. İl Sağlık Müdürü’nün; Cahit Sayın gibi görev aşkıyla çalışan, sahada kendini kanıtlamış, zor zamanlarda sorumluluktan kaçmamış isimleri hak ettikleri görevlerle değerlendirmesi hem kurumsal adaletin hem de şehir vicdanının gereğidir.

Bu değerlendirmeler yapılırken siyasi yakınlık, kişisel ilişkiler, kulis faaliyetleri ve torpil algısı oluşturabilecek her türlü yaklaşım sürecin tamamen dışında tutulmalıdır. Çünkü kamu yönetiminde en küçük adaletsizlik, en büyük güven kaybını doğurur.

Bu yazı bir isim dayatması değildir. Bu yazı, liyakatle yetişmiş ve emekle iz bırakmış insanların doğru yerde değerlendirilmesi yönünde yapılmış açık ve vicdani bir çağrıdır.

Kahramanmaraş, koltuk sevdası olmayan, makamı değil hizmeti önceleyen, zor zamanlarda sorumluluktan kaçmayan yöneticilerin şehridir. Bu şehir kendisi için emek verenleri unutmaz ve doğru zamanda doğru yerde değerlendirilmelerini ister.

Çünkü kamu hizmetinde adalet, bir tercihten öte, bir şehrin geleceğine atılan imzadır.