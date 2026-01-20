Karne sevinciyle başlayan yarıyıl tatili, öğrenciler için dinlenme fırsatı sunarken "teknoloji bağımlılığı" riskini de beraberinde getiriyor. Ufka Yolculuk Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, tatilin ekran başında değil, kitap sayfaları arasında geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatil Hediyesi: Ufka Yolculuk Yarışması

Yılmaz yaptığı açıklamada, birinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek şunları söyledi:

"15 tatilin bir kitap okuma şölenine dönüşmesini istiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın zihinlerini ekranlara hapsetmemeleri için 7’den 70’e herkesi Ufka Yolculuk Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz."

Yarışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu yıl da büyük ilgi görmesi beklenen online yarışma için takvimi:

Konu Detaylar Yarışma Tarihi 7-8 Mart 2026 Format Online / Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Ödüller 46 Umre, Binlerce lira merkezi ödül Kitap Temini İlimizdeki Kitapçılar Kayıt www.ufkayolculuk.com

✨ Verimli Bir Tatil İçin 5 Altın Öneri

Ufka Yolculuk Kahramanmaraş İl TemsilcisiHüseyin Yılmaz, sadece kitap okumayı değil, bütüncül bir gelişimi destekleyen şu tavsiyelerde bulundu: