Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında yapılan iş birliğiyle, okullarda temizlik ve bakım-onarım çalışmalarında görevlendirilmek üzere toplam 1050 kişi istihdam edilecek.

📌 Başvurular Başladı: Son Gün 11 Ağustos

TYP başvuruları, 7 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Başvuru süreci 11 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Programa başvurmak isteyen adaylar;

e-Devlet sistemi üzerinden,

ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla,

İŞKUR e-şube platformu veya

veya İŞKUR hizmet merkezleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

🎯 Katılımcılar Noter Kurasıyla Belirlenecek

Programa kabul edilecek 1050 kişi, 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Bu yöntemle, başvuru yapanlar arasında şeffaf ve adil bir seçim süreci yürütülmesi hedefleniyor.

🗓️ Programın Süresi ve Kapsamı

TYP kapsamında işe alınacak personel, 1 Eylül 2025 itibarıyla göreve başlayacak. Programın süresi 6 ay olarak belirlenirken, çalışma süreci 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

İstihdam edilecek kişiler, Kahramanmaraş genelindeki okullarda temizlik ve küçük çaplı bakım-onarım görevlerini yürütecek.