Program kapsamında Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde toplam 207 kişi istihdam edilecek.

Başvuru Detayları:

· Başvuru Tarihleri: 07 Ağustos 2025 – 11 Ağustos 2025 (5 gün)

· Başvuru Yöntemleri: Başvurular e-Devlet üzerinden, ALO 170 çağrı merkezi veya İŞKUR’un e-şube sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

· Seçim Süreci: Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Programın Kapsamı:

İstihdam edilecek kişiler, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak. Program, 01 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Bölgelere Göre Kontenjanlar:

· Elbistan: 125 kişi

· Afşin: 50 kişi

· Nurhak: 16 kişi

· Ekinözü: 16 kişi

Başvuru yapacak adayların, belirtilen tarihler arasında İŞKUR’un belirlediği kanalları kullanmaları gerekiyor.