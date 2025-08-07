Program kapsamında Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde toplam 207 kişi istihdam edilecek.

600 Yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi’nde Önemli Aşama Kat Edildi
600 Yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi’nde Önemli Aşama Kat Edildi
İçeriği Görüntüle

Başvuru Detayları:

· Başvuru Tarihleri: 07 Ağustos 2025 – 11 Ağustos 2025 (5 gün)

· Başvuru Yöntemleri: Başvurular e-Devlet üzerinden, ALO 170 çağrı merkezi veya İŞKUR’un e-şube sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

· Seçim Süreci: Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Programın Kapsamı:
İstihdam edilecek kişiler, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak. Program, 01 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Bölgelere Göre Kontenjanlar:

· Elbistan: 125 kişi

· Afşin: 50 kişi

· Nurhak: 16 kişi

· Ekinözü: 16 kişi

Başvuru yapacak adayların, belirtilen tarihler arasında İŞKUR’un belirlediği kanalları kullanmaları gerekiyor.