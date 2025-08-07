Program kapsamında Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde toplam 207 kişi istihdam edilecek.
Başvuru Detayları:
· Başvuru Tarihleri: 07 Ağustos 2025 – 11 Ağustos 2025 (5 gün)
· Başvuru Yöntemleri: Başvurular e-Devlet üzerinden, ALO 170 çağrı merkezi veya İŞKUR’un e-şube sistemi aracılığıyla yapılabilecek.
· Seçim Süreci: Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.
Programın Kapsamı:
İstihdam edilecek kişiler, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak. Program, 01 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
Bölgelere Göre Kontenjanlar:
· Elbistan: 125 kişi
· Afşin: 50 kişi
· Nurhak: 16 kişi
· Ekinözü: 16 kişi
Başvuru yapacak adayların, belirtilen tarihler arasında İŞKUR’un belirlediği kanalları kullanmaları gerekiyor.