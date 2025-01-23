Andırın’da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, Harboğaz mevkiinde iki otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüleri araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Tanker Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde ise bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Şehir Merkezinde Araç Takla Attı

Kahramanmaraş şehir merkezindeki Şekerdere Abdulhamithan Kavşağı’nda ise bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak ters döndü. Kazanın nasıl meydana geldiği ve yaralanan olup olmadığıyla ilgili detaylar henüz netleşmezken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.