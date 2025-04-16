Şiir ve edebiyatın başkenti olarak anılan ve Türk edebiyatına eşsiz şair, yazar ve fikir insanı kazandıran Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanındaki öncülüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 19 Nisan Cumartesi günü kapılarını edebiyat tutkunlarına açıyor. 9 gün sürecek edebiyat şöleni, 27 Nisan Pazar gününe kadar dolu dolu bir programla devam edecek.

Kültür Sanatın Kalbi Kahramanmaraş’ta Atacak

Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek şairler, yazarlar ve fikir insanları, bu kapsamlı etkinlikte Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Etkinlik süresince; şiir dinletileri, söyleşiler, atölye çalışmaları, paneller ve konferanslar gibi pek çok kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.

Dünya Edebiyatından Önemli İsimler Kahramanmaraş’ta

Bu yılki programa uluslararası katılım da damgasını vuracak. Etkinlik kapsamında; Kolombiyalı şair LaurenMendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del ValSanz, Nijeryalı yazar ToyinAdewale – Gabriel, Hindistanlı şair SonnetMondal ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallahedebiyatseverlerle buluşacak.

Açılışta İbrahim Sadri, Kapanışta Okan Bayülgen Sahne Alacak

Edebiyat Günleri’nin açılış programı, 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu usta isim İbrahim Sadri’nin üstleneceği bu özel gecede salonda şiir ve edebiyat şöleni yaşanacak. Final programı ise 27 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in üstleneceği gecede, Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede sahne alacak olan İncesaz, seslendireceği eserlerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Tüm Edebiyatseverler Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin tüm halkın katılımına açık olduğu belirtilerek, etkinlik takvimi ve program detaylarına https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/04/16/5-uluslararasi-siir-ve-edebiyat-gunleri-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği duyuruldu. Şiirin ve edebiyatın büyülü dünyasında yolculuğa çıkmak isteyen herkes bu benzersiz kültür buluşmasına davet edildi.