Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 06 Ocak - 13 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonel faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 58 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 33 şahıs olmak üzere toplam 99 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 50'si tutuklandı.

Operasyonlar sırasında; 57,04 gram metamfetamin, 5,55 gram esrar, 166,16 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1932 adet sentetik ecza, 3500 kutu makaron, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 63 araca yüksek sesle müzik dinlemek, 65 araca abartı egzozdan ve 357 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.