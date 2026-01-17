Yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken kaldırım ve refüj imalatları da eş zamanlı yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda altyapı imalatları tamamlanan arterlerde üstyapı düzenlemeleri etaplar halinde hayata geçiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların en önemli adreslerinden biri, şehrin önemli ulaşım aksları arasında yer alan Azerbaycan Bulvarı oldu. Milli İrade Meydanı’ndan Madalyalı Kavşağa gidiş istikametinde geniş kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı.

Altyapı imalatları tamamlanan kısımda, mevcut asfalt sökülerek yol baştan sona yenileniyor. Gerçekleştirilen asfalt serimiyle birlikte sürüş güvenliği artırılırken, yol konforunun da üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan çalışmalar yalnızca yol yüzeyiyle sınırlı kalmıyor.

Cadde boyunca yaya güvenliği ve estetik görünümün artırılması amacıyla kaldırım yenileme imalatları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler tarafından arter üzerindeki kaldırımlar ve orta refüjlerde düzenleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.