Proje, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı ve aile içindeki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projenin temelinde, bağımlılığın zayıf aile ilişkileri ve olumsuz çevre etkilerinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Özellikle 4. sınıf öğrencilerine ve ailelerine yönelik olarak düzenlenecek eğitim programları ile tütün ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitimler, gönüllü Yeşilay eğitmenleri ve formatörleri tarafından planlanarak uygulanacak.

Projenin en dikkat çekici yönü, "Beni Dinler misiniz?" adlı mektup çalışması. Bu çalışma kapsamında öğrenciler, bağımlı bir yakınına (anne veya baba gibi) bağımlılıklarından kurtulmaları için mektuplar yazacak ve duygularını ifade edebilecekler. İl genelindeki tüm ilkokullarda uygulanması planlanan bu proje, çocukların duygusal ifade yeteneklerini güçlendirirken, ailelerde de etkili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Proje çerçevesinde Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay arasında bir protokol imzalandı. Projenin, Ocak ayının ilk haftasında tüm ilkokullara duyurulması bekleniyor.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Sağlıklı bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz 'Beni Dinler misiniz?' Projesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratacak ve geleceğe örnek olacak bir çalışma olacaktır" ifadelerini kullandı.