41 yaşındaki berber Ramazan Gök, 2016’dan beri kırsal ve ilçe köylerinde ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler için gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Tras bakımı, okul kıyafetleri, eğitim setleri, yazlık ve kışlık ihtiyaçlar gibi temel desteklerin yanı sıra yaşlılara ücretsiz bakım, ev tadilatı ve gıda yardımları gibi hizmetlerle gönüllere dokunan berber Ramazan Gök, berber makasıyla her gün yeniden umut inşa ediyor.

Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte kendi meslektaş grubuyla birlikte çocukları traş eden Gök, bu basit ama anlamlı eylemiyle toplumsal dayanışmanın en yalın ve güçlü duruşunu sergiliyor.

Kahramanmaraş’ın “Berber amcası” ismiyle tanınan Ramazan Gök, 6 Şubat depremlerinde ailesinden birçok kişi hayatını kaybederken, işyeri dahi yıkılmıştı.

Sağlığı ve imkanları elverdiği sürece faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Gök, “Çocukların berber amcaları olarak onların her zaman yanlarında olacağız” dedi.