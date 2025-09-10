İlçeye bağlı Büyükçamurlu Mahallesi, Payamlı kırsalında dağlık bir bölgede yaşayan 59 yaşındaki Güldane Sarıca’nın tek başına kurduğu yaşamı ziyaretçilerin yeni rotası oldu.

Genç yaşta eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evini terk eden Güldane teyzenin 17 yaşındaki oğlu sağlık sorunları nedeniyle devlet korumasına alınırken, bir kızı evli, diğer kızı ise üniversite eğitimi için mücadele ediyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta yerleştiği dağlık alanda kendi bahçesini yetiştiren Güldane teyzenin, yine kendi elleriyle yaptığı korkuluklar, taşlardan oluşturduğu düzen ve bez bebeklerle süslediği yaşam alanı doğa severlerin yeni adresi oldu.

Kapısız bir sığınakta yaşayan Güldane teyze, günlük yaşam ihtiyacı olan elektrik ve temel imkanlardan yoksun yaşıyor.

Geceyi zifiri karanlıkta geçiren Güldane teyze, soğuğa karşı kendi yöntemleriyle mücadele ediyor.

Kendiside çeşitli sağlık sorunları yaşayan Güldane teyze ise, zaman zaman gıda ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Güldane teyzenin güvenliği ve ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli incelemelerin ve desteklerin yapıldığını belirten yetkililer, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduklarını belirtiyor.