Evli ve üç çocuk annesi 53 yaşındaki Dönüş Ağcan, depremlerde çok şey kaybetti ama umudunu hiç kaybetmedi.

Yıkımın ortasında bir konteynerde, elinde sadece bir iğne ve iplik vardı. İşte o anda başladı yeniden doğuş hikâyesi.

Bugün Dönüş Ağcan, Dulkadiroğlu ilçesinde, Ulucami yanında kurduğu konteyner dükkânında el emeği, göz nuru iğne oyalı tülbentler satıyor.

O küçük dükkân artık sadece bir satış noktası değil; direnişin, sabrın ve emeğin simgesi oldu.

Ağcan, “Depremden sonra elimde hiçbir şey yoktu. Ama elim iş tuttuğu sürece ayağa kalkabileceğimi biliyordum” dedi.

İğneyle ipliği birleştirerek hem kendisine hem de çevresindeki kadınlara umut oldu. Bugün yalnızca Kahramanmaraş’a değil, Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına da ürün gönderiyor.

Yoğun talep gören oyalı tülbentleriyle hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de birçok ev hanımına evlerinde çalışma fırsatı sunuyor.

“Kadın kadına destek olunca, her şey değişiyor” diyen Dönüş Ağcan, bir iğneyle, bir iplikle Türk kadının başarısını tekrar gözler önüne serdi.