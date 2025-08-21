KAFUM’da saat 21.00’da başlayacak konserde, Türk pop müziğinde zirvede yer alan Buray, dillerden düşmeyen şarkılarını Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konserler ve birbirinden özel etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda fuar, 22 Ağustos Cuma gecesi Türk pop müziğinin sevilen sesi Buray’ı ağırlayacak. KAFUM’da gerçekleştirilecek konser, saat 21.00’da başlayacak. Türk pop müziğinde zirvede yer alan Buray, repertuvarında yer alan dillere pelesenk olmuş parçalarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.

“Olmuşum Leyla”, “Alaz Alaz”, “Aşk Mı Lazım”, “Seni Sevmiyorum Artık”, “Mecnun”, “Sen Sevda Mısın” ve “Kabahat Bende” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek olan ünlü sanatçı, fuar ziyaretçilerine coşkulu anlar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm müzikseverlerin bu özel programa davetli olduğu belirtildi.