Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında mahalle halkı, vefat eden komşuları Metin Altun'u toprağa vermek için mezarlığa yöneldi. Bu sırada yol üzerinde ilerleyen F.K, idaresindeki 50 AAF 668 plakalı otomobiliyle kalabalığa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Rauf Atalay (77) olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Göksun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan, 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.