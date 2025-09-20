Deprem sonrası yapımına başlanan 65 yeni okulda eğitimin sürdüğünü belirten Debgici, il genelinde 105 okulun inşaatının da devam ettiğini açıkladı.

“Derslik Sayısı Yüzde 20 Artacak”

Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Toplu Konutları bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını yerinde inceleyen Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, 6 Şubat depremlerinde zarar gören eğitim kurumlarının yerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Deprem öncesinde şehirde yaklaşık 11 bin derslik bulunduğunu hatırlatan Debgici, “Bunların önemli bir kısmı yıkıldı ya da hasar gördü. Allah’ın izniyle 2026 yılı sonuna kadar 12 binin üzerinde dersliği tamamlamış olacağız. Böylece deprem öncesine göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla dersliği öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine kazandırmış olacağız” dedi.

”65 Yeni Okulda Eğitim Başladı”

Depremlerden sonra yapımına başlanan 65 yeni okulun faaliyete geçtiğini belirten Debgici, bu okullarda öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi. İl genelinde 105 okulun inşaatının sürdüğünü ifade eden Debgici, “Okullarımız betonarme, hafif çelik ve ağır çelik konstrüksiyon olarak yapılıyor. 2026 sonuna kadar yalnızca yıkılan okullarımızı yerine koymakla kalmayacağız, aynı zamanda deprem öncesine kıyasla daha fazla kapasiteye ulaşacağız” diye konuştu.

”Akyar’da 72 Derslik Geliyor”

Debgici, incelemelerin yapıldığı Akyar bölgesinde üç okulun inşaatının sürdüğünü belirterek, “Her biri 24 derslikten oluşan bu üç okul toplamda 72 derslikten oluşuyor. İnşaatlar bitme aşamasına geldi, iç tefrişatlar yapılıyor. Yol ve elektrik bağlantılarının ardından öğrencilerimizi yeni okullarımıza kavuşturacağız” dedi.

“Kahramanmaraş’a 300 Yataklı Öğretmenevi”

Eğitim yatırımlarının sadece okullarla sınırlı olmadığını belirten Debgici, spor salonları, mesleki eğitim atölyeleri, idari binalar ve öğretmenevlerinin de yapıldığını söyledi.

Deprem sonrası yıkılan Kahramanmaraş Öğretmenevi’nin yerine 300 yataklı yeni bir öğretmenevi yapıldığını, inşaatın hızla devam ettiğini kaydeden Debgici, “Elbistan’da 150 yataklı öğretmenevimiz tamamlanmak üzere. Pazarcık ve Türkoğlu’nda 100’er yataklı öğretmenevleri için ihaleler yapılıyor. Göksun ve Çağlayancerit’te de öz kaynaklarla çalışmalar sürüyor” dedi.

“Kahramanmaraş Bir Şantiye Görünümünde”

Deprem sonrası çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların desteğini vurgulayan Debgici, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kamu görevlilerimize ve hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramanmaraş adeta bir şantiye görünümünde. Altyapı çalışmaları ve konut teslimleri hızla devam ediyor. Her anlamda şehrimizi ayağa kaldırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Debgici, konuşmasını “Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın” sözleriyle tamamladı.