Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İhalesi tamamlanan proje kapsamında inşasına başlanan spor kompleksi, 17 bin 500 kişilik modern stadyumu, locaları, geniş fuaye alanları ve sosyal donatılarıyla şehre yeni bir cazibe merkezi olacak.

Sadece spor karşılaşmalarına değil; konser, fuar ve çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan kompleksin, Kahramanmaraş’ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkı sağlaması bekleniyor.